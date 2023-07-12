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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيتخلي عن الحرب بهذا الفعل.. سوناك يبعث رسالة شديدة اللهجة لـ بوتين

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المكان الصحيح لأوكرانيا في حلف الناتو، داعيًا القادة إلى تحقيق "تقدم واضح" فيما يتعلق بالوقت الذي يمكن أن تنضم فيه كييف إلى التحالف العسكري.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أضاف سوناك أن بريطانيا تقف مع أوكرانيا، لافتًا إلى أن الزعماء الغربيين يجب أن يبعثوا برسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجميع موجود لفترة طويلة.

لكن سوناك اعترف بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو "ليس هو السؤال المطروح الآن، بينما هي في خضم صراع".

ولفت إلى أن الدعم المقدم لأوكرانيا قد يؤدي إلى تخلي الرئيس بوتين عن غزوه لأوكرانيا، مشيرًا: "لا فائدة من انتظار الغرب، بل تحالف الشعوب الذي تشكل لدعم أوكرانيا".

وتابع "نحتاج إلى التأكد من أن بوتين يدرك أن الدعم موجود وسيبقى، وكلما أدرك ذلك بشكل أسرع، آمل أن يغير حساباته بشأن الاستمرار في ما هو عدوان غير قانوني وغير مبرر".

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