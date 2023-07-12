الفنان علي صبحي: اتعلمت أبخ نار من فمي وأنام على المسامير

حل الفنان علي صبحي، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدث علي صبحي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياته الفنية، قائلا:" كنت طفل شقي جدا وبعمل مشاكل كثيرة لأهلي ".

وقال علي صبحي :" كنت رافض أكمل تعليمي وصاحب أخويا كان مخرج مسرح واتجهت إلى المسرح وعجبني التمثيل ومن ساعتها حبيت التمثيل ".

وأضاف علي صبحي :" هذه اللحظة كانت مؤثرة في حياتي وتوجهت كل طاقتي إلى المسرح لأنه أمر أحبه".

وتابع علي صبحي :" حياتي كلها في منطقة عين شمس وبحب الشكل الشعبي في التمثيل ".

وأكمل علي صبحي :" عملت فرقة باسم قوطة حمرا وأنا بحب شخصية المهرج واتعلمت حركات في السيرك ومهارة بخ النار من الفم واتعلمت انام على المسامير ".