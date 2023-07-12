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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإنجازات الرئيسية في حالة الحوار الوطني

ضياء رشوان: "الأمناء" يجتمع اليوم لحصر المقترحات المتفق عليها وتقديمها للرئيس

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن وجود التعدد الديني بين المواطنين هو جزء أصيل من تكوين هوية المجتمع المصري، فهو ليس مجتمع متعدد دينيا، لكنه مجتمع مواطنوه متعددو الأديان.


وأضاف ضياء رشوان ، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهوية ليست اختيارا ولا تُصنع، بل هي تراكم طبقات من التقاليد والثقافات والممارسات الاجتماعية على مدى قرون، كلمة "الستر" مثلا لا يمكن ترجمتها حرفيا، فهي جزء من الهوية المصرية.

وتابع ضياء رشوان، أن هناك من يتوهم تكسير هذه الطبقات، وبمجرد أن اقتربت الجماعة الإرهابية من تفريق طبقات المجتمع، انتفض ضدها المجتمع بدافع من ولائه لهويته في معركة 30 يونيو.

الإنجازات الرئيسية في حالة الحوار الوطني

ولفت إلى أن أحد الإنجازات الرئيسية في حالة الحوار الوطني، أن النقاشات أكدت عدم وجود أي نية تشكيك بين المعارضة وغير المعارضة، هذا يعني أن البناء سليم، وهناك أرضية واحدة، ويمكن للحوار الوطني أن ينطلق من هذا.

وكشف أن مجلس الأمناء سيجتمع الأربعاء، وسيتم الاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها لتقديمها لرئيس الجمهورية، والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة.

ضياء رشوان المجتمع المصري الأديان الهوية المصرية مجلس الأمناء الحوار الوطني

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