تعليق ناري من فرج عامر بعد فوز فريق سموحة على إنبي

أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن سعادته بالفوز على فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب استاد الإسكندرية، حيث ارتفع رصيد الفريق السكندري للنقطة 39.

وكتب فرج عامر : مبروك فوز سموحة علي فريق انبي شكرا لكل من صنع وشارك في هذا الانتصار ، الذي اعتبره انتصار لكرامتنا الكروية و ليس له علاقة بالهبوط و الصعود لاننا لم نكن من ضمن المهددين الحقيقين بالهبوط ، و لكن كنا في حاجة لهذا الانتصار لنعود للانتصارات بعد غياب طويل بسبب بعد حسام حسن كابتن و نجم الفريق و مصطفي ميسي و محمد المغربي نجوم المنتخب الاوليمبي المصري ، طبعا الفريق كله لاعبين محترمين و مجتهدين و يبذلوا قصارى جهدهم و لكن كان الغياب يمثل ثقل كبير في الفريق و يفقده اهم عناصره.

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع مؤمن محمد زكي لاعب فريق سموحة لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.