روسيا تكشف حقيقة منع مواطنين لها من دخول إسرائيل

نفت السفارة الروسية بتل أبيب تلقي بلاغات من المواطنين الروس بشأن منعهم من دخول أراضي إسرائيل.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال مسؤول في السفارة في حديث لوكالة "تاس": "خلال الأيام الأخيرة لم يتلق القسم القنصلي للسفارة الروسية بتل أبيب أي بلاغات من المواطنين الروس بخصوص منعهم من دخول إسرائيل".

وأضاف أن الجانب الروسي يتابع الأوضاع المتعلقة بدخول المواطنين الروس لإسرائيل بشكل عام، وهو على اتصال بالجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الروسية الإسرائيلية يحق لكل منهما منع مواطنين من البلد الآخر من دخول أراضيها أو تقليص مدة إقامتهم إن اعتبرتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وجاء ذلك تعليقا على تقارير إعلامية تقول إن 10 مواطنين روس قد ظلوا عالقين بمطار تل أبيب لنحو 24 ساعة بسبب منعهم من دخول أراضي إسرائيل.