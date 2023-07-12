باحثة في المركز المصري للفكر: مشكلة صعوبة التعلم قد تنتج لأسباب اجتماعية

‏ قالت إسراء علي الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن صعوبات التعلم أحيانا قد تنتج لأسباب اجتماعية مثل المشاكل النفسية أو انفصال الأب والأم واضطرابات خاصة بفترة الحمل للأم بسبب تعاطي بعض الأدوية الخاطئة.



‏وتابعت إسراء علي خلال لقائها في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض السياسات التي تمت ممارستها في التعليم وبعض القوانين والتناول الإعلامي مؤخرا أسهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على هذه القضية وجعل لدى ولي الأمر قبول للموضوع.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت أن منذ عام 2018 وتفعيل قانون رقم 10 المتعلق باللائحة التنفيذية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي من ضمنهم الأشخاص اللذين يعانون من صعوبات التعلم، والوضع أصبح مختلف وهناك تقبل للمشكلة وذلك ساعد في علاجها.