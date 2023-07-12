أخبار التوك شو|حقيقة توقف مفاوضات النقد الدولي ومنخفض الهند الموسمي يضرب البلاد وانهيار أسعار الأرز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





متحدث الوزراء يكشف موعد انتهاء الفجوة الدولارية.. فيديو



كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وعودته إلى معدلاته السابقة ينتج عنه زيادة الصادرات وتتضاعف أرقامها.

عزة مصطفى تزف بشرى للمواطنين.. اتجاه لتأجيل زيادة شرائح الكهرباء



كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن أخبار تتردد حول وجود اتجاه من الحكومة لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء.







مرض نادر.. الإعلامية بسمة وهبة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية



أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة، مشيرة إلى أنها تعاني من مرض نادر في المعدة، مما يسبب أعراضا وهي “الضغط الواطي والدوار”.



8 جنيهات دفعة واحدة| بشرى سارة من شعبة الأرز عن الأسعار

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، حقيقة انخفاض أسعار الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار الأرز شهدت تطورا هاما حاليا في الأسواق.



منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد



كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

هاني شاكر ليس السبب.. أول تعليق من مصطفى كامل على إصابة إيمان البحر بجلطة

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الأخبار المتداولة عن اتهامه للفنان هاني شاكر بأنه السبب في إصابة الفنان إيمان البحر درويش بجلطة، أثناء مجلس نقابة شاكر.

مصطفى كامل: مستعدون لتقديم المساندة المالية والمعنوية لـ إيمان البحر درويش



نفى مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وجود خلاف بينه وبين الفنان إيمان البحر درويش، مؤكدا أن تلك الخلافات انتهت منذ عام 2019، خلال لقائهما داخل مجلس الدولة، أثناء نظر طعن "درويش" ضد النقابة التي ادعى محاميها أن الأخير كان مشطوبًا خلال فترة تولى كامل.

أحمد موسى يعرض كلمة محمد أبو العينين بمجلس النواب اليوم.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.





ما خطة الحكومة لإيقاف حنفية القروض وفوائدها ؟.. متحدث الوزراء يرد

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لغلق صنبور القروض والسيطرة عليها، مضيفا أن نسبة الدين يصل إلى 97 % من الناتج المحلي.



أبو العينين: طلب كبير على الاستثمار في مصر بسبب الأمن والاستقرار



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن الاستثمارات العالمية على الأبواب والدول تتصارع على اجتذابها وسينجح في استقطابها من لديه أمن واستقرار ومناخ أفضل وحوافز تمكن الشركات العالمية من تحقيق أرباح لنفسها والدولة التي تستثمر فيها.



عاجل | الأهلي يعلن موعد الإفصاح عن التعاقد مع إمام عاشور



علق المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق سيكون في الأهلي بعد الأخبار الكثيرة المنتشرة على السوشيال ميديا".

اقفلوا الحنفية.. رسالة عاجلة من أحمد موسى للحكومة والبنك المركزي

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مطالبا الحكومة بالسيطرة على موضوع الدين الخارجي.



هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟.. رد عاجل من الحكومة



رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال “هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض”.





الثقافة: العلمين الجديدة عبارة عن مشروع قومي كبير

قال الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مدينة العلمين الجديدة عبارة عن مشروع قومي كبير بدأ في 2018، وهي عبارة عن مدينة متكاملة على أحدث طراز عالمي، وكانت هذه المدينة في السابق عبارة عن منطقة تحتوي على الغام من الحرب العالمية الثانية.

وتابعت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مدينة العلمين أصبحت متفردة ، ولا تقارن بأي مدينة على شواطئ البحر المتوسط بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه المدينة تساهم في الترويج السياحي ليس في الصيف فقط، ولكن طوال العالم.

وزيرة الثقافة: مهرجان مدينة العلمين الأكبر في الشرق الأوسط