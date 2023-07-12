مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 12-7-2023، العديد من المباريات الهامة، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري المصري
الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب – 8.30 مساء – أون تايم سبورتس
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
أستانا الكازاخستاني ضد دينامو تبيليسي الجيورجي – 5 مساء
هلسنكي الفنلندي ضد ليرن الإيرلندي– 7 مساء
هاكن السويدي ضد ذا نيو سينتس الويلزي– 8 مساء
فيتورول كونستانتا الروماني ضد شيريف تيراسبول المولدوفي– 8:30 مساء
سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ضد سويفت إيسبيرانج اللوكسمبورجي– 9:30 مساء