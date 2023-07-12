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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 12-7-2023، العديد من المباريات الهامة، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب – 8.30 مساء – أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أستانا الكازاخستاني ضد دينامو تبيليسي الجيورجي – 5 مساء 

هلسنكي الفنلندي ضد ليرن الإيرلندي– 7 مساء 

هاكن السويدي ضد ذا نيو سينتس الويلزي– 8 مساء 

فيتورول كونستانتا الروماني ضد شيريف تيراسبول المولدوفي– 8:30 مساء 

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ضد سويفت إيسبيرانج اللوكسمبورجي– 9:30 مساء 

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