مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 12-7-2023، العديد من المباريات الهامة، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب – 8.30 مساء – أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أستانا الكازاخستاني ضد دينامو تبيليسي الجيورجي – 5 مساء

هلسنكي الفنلندي ضد ليرن الإيرلندي– 7 مساء

هاكن السويدي ضد ذا نيو سينتس الويلزي– 8 مساء

فيتورول كونستانتا الروماني ضد شيريف تيراسبول المولدوفي– 8:30 مساء

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ضد سويفت إيسبيرانج اللوكسمبورجي– 9:30 مساء