فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

أظهر مقطع فيديو صادم اعتدي سائح كندي بوحشية على ضابط شرطة داخل صالة مطار إلدورادو الدولي في بوجوتا ، عاصمة كولومبيا.

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في مقطع الفيديو يمكن سماع امرأة تصرخ مرددة: "لماذا لا يأتي المزيد من رجال الشرطة؟"، بينما يضيف آخر: “ما الذي يحدث؟”، ويتابع ثالث: “احترم السلطة كيف تجرؤ على الاعتداء؟”.

وعما حدث، فقد حاول السائح الكندي البالغ من العمر 34 عاما الاستيلاء على سلاح الخدمة الخاص بالشرطي ولكمه عدة مرات قبل أن يقيده مجموعة من الرجال.

تفاصيل

على الفور، ألقت الشرطة القبض على السائح الكندي فينس توني سوزيو في مطار إلدورادو الدولي بسبب اعتدائه على ضابط الشرطة، جون لاجارشا.

وأوضح التقارير الرسمية أن السائح الكندي كان قد وصل إلى كولومبيا في 4 يوليو علما بإنه لم يكن يحمل أمتعة أو تذكرة رحلة العودة في المطار باستثناء كلب كان يسير معه.

ولم يتضح سبب الهجوم حتي الآن، لكن تم نقل السائح لإجراء تقييم نفسي علما بإنه يواجه تهمة الاعتداء على السائح ولم تحدد لم موعد جلسة المحكمة حتي الآن.

ويمكن أن يُحكم علي السائح الكندي بالسجن ما بين أربع إلى ثماني سنوات إذا ثبتت إدانته.