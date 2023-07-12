احتجاج عبر الصين.. اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها الأخير

أدانت اليابان عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها الأخير، مؤكدة أنه يمثل استفزازًا وانتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت طوكيو أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن خسائر بسبب الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تقديم احتجاج شديد اللهجة عبر القنوات الدبلوماسية الصينية ضد بيونج يانج.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا طويل المدى تجاه البحر الشرقي وسط توترات ناجمة من اتهامات بيونج يانج لعمليات طائرات التجسس الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عملية الإطلاق، مضيفة أن الجيش يجري تحليلًا مفصلًا عن الصاروخ والمسافة التي قطعها.

وكان آخر إطلاق لصاروخ كوري شمالي قد تم في يوم 15 يونيو الماضي.

ويعد هذا الصاروخ الـ12 الذي أطلقته كوريا الشمالية خلال العام الحالي.