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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلّق على ارتفاع 6000 كم.. تفاصيل جديدة بشأن صاروخ كوريا الشمالية

صاروخ عابر للقارات
صاروخ عابر للقارات

كشف مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي الذي أطلق اليوم الأربعاء، حلّق على ارتفاع 6 آلاف كيلومتر ولمسافة ألف كيلومتر.

وأضاف المسؤول أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون عابرًا للقارات.

وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود الياباني، اليوم الأربعاء، سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر الصين الشرقي، بعد أن كان يحلق في السماء، حسب نبأ عاجل لقناة “العربية”.

وكان مجلس الوزراء الياباني أدان منذ قليل، عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها الأخير، مؤكدًا أنه يمثل استفزازًا خطيرًا وانتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن خسائر بسبب الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن طوكيو تقدمت باحتجاج شديد اللهجة عبر القنوات الدبلوماسية الصينية ضد كوريا الشمالية.

من جانبها، كشفت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا طويل المدى تجاه البحر الشرقي وسط توترات ناجمة من اتهامات بيونج يانج لعمليات طائرات التجسس الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عملية الإطلاق، مضيفة أن الجيش يجري تحليلًا مفصلًا عن الصاروخ والمسافة التي قطعها.

وكان آخر إطلاق لصاروخ كوري شمالي قد تم في يوم 15 يونيو الماضي.

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