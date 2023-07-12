شاهد.. تدريب البطل الأوليمبى لشباب دمياط

نفذت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، بمركز شباب سيف الدين بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، متابعة ميدانية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في العاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، لإعداد أبطال أوليمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

يهدف المشروع لإعداد أبطال أوليمبيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية