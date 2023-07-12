بعد إطلاقها الصاروخ الباليستي.. رئيس كوريا الجنوبية يتوعد بيونج يانج

توعد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأربعاء، بيونج يانج بأنها ستدفع ثمن أعمالها غير القانونية، وذلك عقب إطلاقها صاروخها الأخير العابر للقارات.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة أكدت اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يقدر بأنه صاروخ باليستي طويل المدى نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، من جوار بيونج يانج وذلك في غضون الساعة العاشرة صباح اليوم.

وصرحت الهيئة "عزز الجيش المراقبة وحالة التأهب مع التنسيق الوثيق مع الجانب الأمريكي استعدادا لأي حالة من الأحوال ".

وفي حال أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابر للقارات اليوم، فإنه يأتي بعد 90 يوما من آخر إطلاق لها لصاروخ مماثل بتاريخ 14 من أبريل عندما أطلقت صاروخ باليستي عابر القارات من طراز هواسونغ -18.

يفسر المراقبون بأن إطلاق الصاروخ اليوم هو استعراض لقوتها العسكرية مستهدفة الولايات المتحدة الأمريكية متعللة باختراق طائرة أمريكية استكشافية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ، وكانت الطائرة تقوم بطلعات استكشافية روتينية فوق الأجواء .