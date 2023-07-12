صحف الإمارات اليوم.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا جديدًا.. الناتو يعطي أملاً لعضوية أوكرانيا دون تحديد جدول زمني.. وموجة حر شديدة تهدد حياة 50 مليون أمريكي

موجة حر شديدة تهدد حياة 50 مليون أمريكي

السودان: نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد

زيلينسكي: أوكرانيا ستتلقى معدات دفاعية جديدة

الإمارات تواصل بناء 1000 وحدة سكنية لمتضرري زلزال سوريا

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستياً



سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، ومنها قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في ليتوانيا، وصاروخ كوريا الشمالية الأخير.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تفقد محافظ محافظة اللاذقية السورية، عامر هلال، أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع الـ1000 وحدة سكنية «مُسبقة الصنع»، التي يقوم بتجهيزها وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المشارك ضمن عملية «الفارس الشهم2» التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال السادس من فبراير في عددٍ من مدن المحافظة.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن وزارة الخارجية السودانية، أعلنت أمس، رفضها نشر أي قوات أجنبية في البلاد، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية، وذلك رداً على بيان الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد).

عالميًا، قالت صحيفة "البيان"، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن بلاده ستتلقى "معدات دفاعية جديدة" كنتيجة لقمة حلف الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس حاليا.

فيما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» انطلقت في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس، مع بداية متفائلة بعد سحب تركيا اعتراضاتها على انضمام السويد إلى الحلف، في خطوة نحو الوحدة كان القادة حريصين على إظهارها، وفي الوقت ذاته أعطى الحلف أملاً لأوكرانيا في الانضمام إلى عضويته مستقبلاً، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن موسكو تراقب عن كثب القرارات المتخذة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي ستختتم أعمالها اليوم في ليتوانيا، وستقوم بتحليلها لاتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان أمن روسيا.

فيما نقلت صحيفة “الخليج”، أن أكثر من 50 مليون أمريكي يتعرضون لموجة حر شديدة هذا الأسبوع تمتد من كاليفورنيا حتى تكساس وفلوريدا، حيث تتصاعد موجة الحر عبر جنوب الولايات المتحدة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق شمال الهند إلى 44 قتيلاً.

كما أجلت السلطات الروسية مئات السكان من مدينة «سوتشي» المتضررة من الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

أما صحيفة “الاتحاد”، فقالت إن سيول، أعلنت الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا. وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر الشرق"، الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان.