30 غارة.. القوات الجوية الأوكرانية توجة ضربة قوية للجيش الروسي

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ 30 غارة جوية على مواقع انتشار القوات الروسية.

وقال سلاح الجو الأوكراني، في بيان له، إنه تم إسقاط 11 من أصل 15 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وفي وقت سابق، أعلنت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الأوكرانية سجلت "تقدمًا واضحًا" على الجانب الجنوبي لمدينة باخموت الشرقية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت ماليار عبر “تليجرام” إنه لم يطرأ أي تغيير على المواقع على الجانب الشمالي.

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى لكن الاهتمام في الأيام الأخيرة تركز على قرية كليششيفكا الواقعة على مرتفعات جنوب باخموت.