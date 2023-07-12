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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب داعش والأسلحة الكيميائية.. الإمارات تحذر من خطر يهدد المنطقة بأكملها

تنظيم داعش
تنظيم داعش

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحذيرا قويا من خطر تنظيم "داعش" الإرهابي على سوريا ودول المنطقة، مشيرة إلى أن تهديدات "الإرهاب الكيميائي" تظل من التحديات المهمة التي تتطلب اهتماما كافيا.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، جددت الإمارات، في بيان ألقاه محمد بستكي، مستشار بالبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، التأكيد على موقفها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أي كان، وفي أي مكان.

واعتبرت أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا صارخا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.

وأشارت الإمارات في بيانها إلى أن إجراء حوارٍ هادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا يبقى جوهريا من أجل إحراز تقدم ملموس في هذا الملف.

وجددت ضرورة العمل وفقاً للمبادئ التي أسست عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، وفي مقدمتها التوافق وعدم التسييس.

وأشارت الإمارات إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن حادثة «خربة المصاصنة» في محافظة حماة والذي صدر مؤخراً.

وأضافت: "تظل تهديدات الإرهاب الكيميائي من التحديات الهامة التي تتطلب اهتماما كافيا، خاصة مع استمرار تنظيم داعش في هجماته الإرهابية، دون أي تردد في استخدام ما توفر من وسائل وأسلحة لإعادة سيطرته في سوريا، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على أمن واستقرار سوريا، بل المنطقة بأكملها".

وفي ختام البيان، شددت الإمارات على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي الملفات كافة المتعلقة بحل الأزمة السورية.
 

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