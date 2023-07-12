قتلى في انهيار مبنيين بـ غينيا.. وتحرك عاجل من الحكومة

عثر على جثث خمسة أشخاص تحت أنقاض مبنيين قيد الإنشاء انهارا في جنوب العاصمة الغينية كوناكري، كما أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة في بيان إن مبنيين انهارا في منطقة ماتوتو في كوناكري الإثنين 10يوليو 2023 حوالي الساعة 17,00"، موضحة أنه تم انتشال "خمس جثث" في الموقع.

وكانت الحكومة ذكرت في حصيلة أولى وضعها مسؤول في إدارة المنطقة وعامل كان في الموقع أن "خمسة عمال وطفلا واحدا هم تحت الأنقاض"، اي أنها تبحث عن ستة مفقودين.

وأشارت الحكومة إلى أنها قد أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق بشكل عاجل.

ونشرت قوات أمنية كبيرة من الشرطة والدرك في مكان الحادث بينما يعمل رجال الدفاع المدني وفرق الإنقاذ بجد للعثور على ناجين محتملين تحت الأنقاض.