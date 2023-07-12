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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي لـ"أ ش أ": التقارب مع مصر يحمل معاني سياسية مهمة

صدى البلد

   أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرا بين بلاده ومصر في العديد من المجالات من أجل العمل على مواجهة التحديات المشتركة، لافتا إلى أن البلدين يتمتعان بأهداف وتحديات متقاربة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.


وقال الوزير - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس – إن هذا التنسيق، وتلك العلاقات الطيبة الأخوية بين البلدين على جميع المستويات، والعلاقات الطيبة الأخوية بين قيادتي البلدين الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل معنى سياسيا مهما بشأن التضامن فيما بيننا، فضلا عن وحدة الأهداف، والتشارك في العديد من القيم. 


وثمن الوزير ما شهدته النقلة النوعيّة الأخيرة في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.

 

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