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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية في لندن: بريطانيا تتخذ مسارا نحو عسكرة أوروبا

صدى البلد

  شددت السفارة الروسية في لندن على أن الزيادة في الإنتاج العسكري والالتزام بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، يشهدان على اختيار بريطانيا مسار إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وعسكرة أوروبا.


وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - أن "البريطانيين يطلبون من الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي بانتظام إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قدرات الاستجابة السريعة في جميع بيئات العمليات".


وأضاف البيان أن أحد العناصر المهمة يتمثل في السماح بزيادة سريعة في الإنتاج العسكري، وتشمل الأمثلة إنجازات بريطانيا الخاصة، بما في ذلك عقد جديد مع BAE Systems لتصنيع القذائف المدفعية، بما في ذلك احتياجات القوات الأوكرانية، بالطبع ستكون هذه القائمة غير مكتملة بدون التزام لندن بتقديم مساعدة عسكرية طويلة الأمد لنظام كييف".


وتابعت السفارة الروسية أن كل ما سبق، إلى جانب سياسة إطالة أمد النزاع الأوكراني، يجعل من الممكن التوصل إلى نتيجة واضحة ومقلقة للغاية: إنها دعوة واضحة من المسؤولين البريطانيين لعسكرة القارة الأوروبية، و"سباق تسلح" إقليمي وإرساء الأسس لمواجهة طويلة الأمد بين روسيا والغرب، مع مخاطر جدية لمزيد من التصعيد، وفي الوقت نفسه، تم تكليف أوكرانيا بدور لا تحسد عليه كساحة تجارب لاختبار أحدث أنواع الأسلحة الغربية الفتاكة".
 

وفي 10 يوليو تلقت أكبر شركة أوروبية في قطاع الدفاع BAE Systems، أمرا من الحكومة البريطانية لإنتاج قذائف مدفعية من عيار 155 ملم وذخائر أخرى، بقيمة بلغت 280 مليون جنيه استرليني (360 مليون دولار)، وتم الإعلان عن إبرام العقد قبل افتتاح قمة "الناتو" في فيلنيوس، وكان أحد موضوعاتها توريد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.

 

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