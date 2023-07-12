لأول مرة منذ عقد.. الرئيس الإيراني يجري زيارة نادرة إلى إفريقيا

بدأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، زيارة نادرة لإفريقيا حيث تسعى الدولة، التي تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية شديدة، إلى تعميق الشراكات حول العالم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعد زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى كينيا اليوم الأربعاء هي الأولى من نوعها إلى القارة الأفريقية من قبل زعيم إيراني منذ أكثر من عقد. ومن المتوقع أن يزور أوغندا وزيمبابوي ويلتقي برؤساء الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان فور وصوله إن زيارة رئيسي تهدف إلى "تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتقوية العلاقات السياسية مع الدول الصديقة والمتحالفة وتنويع وجهات التصدير".

وفي الشهر الماضي، قام الزعيم الإيراني بأول زيارة له إلى أمريكا اللاتينية، وتوقف في فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا.

وفي مارس، اتفقت إيران والمملكة العربية السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية في اختراق دبلوماسي كبير.

وتخوض إيران مواجهة متنامية مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي، الذي أحرز تقدما كبيرا في السنوات الخمس التي أعقبت اعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق دولي يقيدها. وأعاد ترامب أيضا العقوبات المفروضة على إيران والتي ساهمت في أزمة اقتصادية حادة.

واتهمت الولايات المتحدة إيران الشهر الماضي بتزويد روسيا بالمواد اللازمة لبناء مصنع للطائرات بدون طيار في الوقت الذي تسعى فيه موسكو للحصول على أسلحة لحربها المستمرة على أوكرانيا، بينما قالت إيران إنها زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل بدء الحرب لكن ليس منذ ذلك الحين.

وجدير بالذكر أن كينيا هي المركز الاقتصادي لشرق إفريقيا وحليف للولايات المتحدة، حيث زارت زوجة الرئيس جو بايدن البلاد في وقت مبكر من هذا العام.

وفي ظل حكم الرئيس الجديد ويليام روتو، تعاني كينيا من الديون وارتفاع تكاليف المعيشة، مع توقع المزيد من الاحتجاجات يوم الأربعاء في العاصمة نيروبي وأماكن أخرى.