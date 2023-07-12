عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة الغردقة تحقق في محاولة راكبة تشيكية تهريب عدد من الأقراص المخدرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تحقق نيابة الغردقة في واقعة محاولة راكبة تشيكية الجنسية تهريب عدد من الأقراص المخدرة بعد تمكن جمارك الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر محمد، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفاصيل محاولة تهريب المخدرات عن طريق الأقراص المخدرة على رحلة الطيران من التشيك

وكشفت تفاصيل الواقعة أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من مطار برنو الدولي، خط سير التشيك اشتبه محمد جابر، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة تشيكية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر حساني، تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

 

ضبط 18 شريطًا من الترامادول المخدر مع راكبة تشيكية في مطار الغردقة

وبالعرض على محمد صبحي سعيد، المشرف على صالة الوصول الدولي، قرر تكليف شنودة عبد اللطيف كندس، بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقا، فتبين وجود 18 شريطا بإجمالي 180 قرصا من عقار الترامادول المخدر المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائب الراكبة، وقام بالجرد والتحريز محمود أحمد خميس وحسن فتحي بحضور أحمد عبد الرحيم، بالأمن الجمركي، وعصام عباس، مدير الإدارة.

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 24 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

نيابة الغردقة محاولة تهريب المخدرات راكبة تشيكية جمارك الغردقة الاقراص المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع 10 إدارات بالديوان العام لتلبية الاحتياجات الأساسية

استمرار فعاليات الدورات التدريبية ‏بمنظومة إصدار التراخيص بالديوان العام بمحافظة البحر الأحمر

دهس البنوتة الصغيّرة | قرار عاجل ضد سائق في الغردقة

مملكة الدلافين الدوارة في البحر الأحمر تستقطب عشاق الجمال لمصر من أنحاء العالم

رئيس غارب يقود حملة تموينية للتفتيش على المخابز ومستودع الغاز بالبحر الأحمر

انطلاق دورة تدريبية لتشغيل منظومة إصدار التراخيص بالبحر الأحمر

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 4 آلاف سائح على متن 22 رحلة طيران

اليوم.. استئناف جلسات محاكمة شقيقين قتلا زوجة أحدهما وطفلتها

ترشيحاتنا

النهاردة عيد.. شاهد فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات

مضبطة مجلس الأمة تثير أزمة في الكويت.. والغانم يكشف الحقيقة لـ الشعب

تحرك عاجل من الأمم المتحدة بسبب حرق القرآن الكريم في السويد

ضبط 4 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه في شراء السيارات

بحضور مصطفى فتحي بيراميدز يكرم الفريق.. صور

ينشرون الأكاذيب.. سفير روسيا لدي واشنطن ينتقد موقف حلف الناتو المعادي لموسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ