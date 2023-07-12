نيابة الغردقة تحقق في محاولة راكبة تشيكية تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تحقق نيابة الغردقة في واقعة محاولة راكبة تشيكية الجنسية تهريب عدد من الأقراص المخدرة بعد تمكن جمارك الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر محمد، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفاصيل محاولة تهريب المخدرات عن طريق الأقراص المخدرة على رحلة الطيران من التشيك

وكشفت تفاصيل الواقعة أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من مطار برنو الدولي، خط سير التشيك اشتبه محمد جابر، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة تشيكية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر حساني، تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

ضبط 18 شريطًا من الترامادول المخدر مع راكبة تشيكية في مطار الغردقة

وبالعرض على محمد صبحي سعيد، المشرف على صالة الوصول الدولي، قرر تكليف شنودة عبد اللطيف كندس، بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقا، فتبين وجود 18 شريطا بإجمالي 180 قرصا من عقار الترامادول المخدر المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائب الراكبة، وقام بالجرد والتحريز محمود أحمد خميس وحسن فتحي بحضور أحمد عبد الرحيم، بالأمن الجمركي، وعصام عباس، مدير الإدارة.

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 24 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.