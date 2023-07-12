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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق صيني من إعلان الناتو أنه تحالف نووي

صدى البلد

أعلنت بعثة الصين في الاتحاد الأوروبي، رفض البلاد بشكل قاطع مواقف قمة حلف الناتو الحالية من بكين.

وبحسب بيان البعثة، فإن “بيان الناتو بأنه تحالف نووي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات الإقليمية، والصين قلقة للغاية في هذا الصدد”.

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وأضاف البيان “تدعو الصين الناتو إلى اتباع توجهات العصر، والاستجابة لدعوة المجتمع الدولي العادلة للسلام والتنمية والتعاون، وتصحيح تصوراته الخاطئة وسياساته، والقيام بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار العالميين”.

وأكدت الصين أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها، وستقاوم بحزم أي إجراءات يقوم بها الناتو تسبب ضررًا للحقوق والمصالح الشرعية للصين، وأنها ستحمي بالقوة مصالحها.

جاء البيان الصيني عقب إعلان قمة الناتو في فيلنيوس أن الحلف سيتخذ خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، بما في ذلك تحديث القدرات النووية.

 

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