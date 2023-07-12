استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء ، و30.85 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي ، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء ، و30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "يورو" ارتفاعا ما بين 5 - 6 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.84 جنيه للشراء ، 34.03 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي ، سجلت العملة الأوروبية 33.95 جنيه للشراء ، و 34.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي ، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.92 جنيه للشراء ، و 34.04 جنيه للبيع .

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 27 - 25 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية .

ففي بنكي الأهلي ومصر، سجل الإسترليني 39.75 جنيه للشراء ، و40 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي ، سجل 39.88 جنيه للشراء ، و40.13 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 39.82 جنيه للشراء ،39.95 جنيه للبيع .

وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي ، سجل 8.38 جنيه للشراء ، و8.39 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي ، سجل 99.54 جنيه للشراء ، 100.53 جنيه للبيع .

وعالميا ، تراجع الدولار مسجلا أدنى مستوى في شهرين اليوم ، مقابل العملات الرئيسية الأخرى قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في 15 شهرا على خلفية التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وقفز الين اليابانى إلى أعلى مستوى في شهر واحد متجاوزا سعر 140 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر، وذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والرهانات على تعديل بنك اليابان للسياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر.

وارتفع الين في أحدث التعاملات بأكثر من 0.65% عند 139.47 للدولار مقتربا من تسجيل جلسة خامسة من المكاسب في أطول سلسلة مكاسب منذ نحو سبعة أشهر .

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.47% إلى 0.6227 دولار، والدولار الأسترالي 0.52% إلى 0.6722 دولار.

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