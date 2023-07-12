مي فاروق تستمتع بعطلتها الصيفية عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مي فاروق متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي فاروق في الصور بإطلالة صيفية متميزة ،مرتدية فستان صيفي طويل وقبعة، وعلقت:"راحه نفسية".

حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية.

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل .

وتابعت مي فاروق: أكون سعيدة حين يقول لي شخص أنه لم يعاصر هذا الزمن، وتعرف عليها بشكل أكثر من خلال تقديمي لهذة الأغاني، وفى النهاية أنا لا أقلدها، ولكني أقدمها بشخصيتي .