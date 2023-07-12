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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محبط.. وزير الخارجية الأوكراني ينتقد بيان قمة الناتو بشأن انضمام بلاده للحلف

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن شروط الانضمام إلى حلف الناتو غير واضحة، مشيرا إلى أن عدم وجود إطار زمني للعضوية في بيان قمة الناتو؛ محبط وغير مبرر.

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، قال كوليبا، في مقابلة مع راديو سفوبودا: إنه "لا يوجد وضوح بشأن شروط عضوية الناتو في المستقبل في أوكرانيا- كيف ينبغي صياغتها؟ ومن قبل من؟".

وتابع: "هذه هي المشكلة، أعني، متى سيتم استيفاء الشروط؟ ما هي الشروط؟ من يجب أن يصوغهم؟ ما هم؟".

وأضاف: "هناك بعض الشروط التي تحتاج إلى الوفاء.. وسنعمل مع حلفائنا لضمان أن كل شيء لا يزال ثابتا ونحن نتقدم".

وأشار كوليبا إلى أن "الولايات المتحدة وألمانيا كانت الأكثر تحفظا حول عضوية أوكرانيا في المستقبل في الناتو".

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير الأوكراني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية "لعبت دورا مهما وحاسما في جعل كلمة "دعوة " تظهر في النص.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني "وألمانيا ، في النهاية ، لم تقاوم هذا أيضًا".

واستطرد: "كما ذكرت قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج في اليوم الأول من قمة الناتو إن رؤساء الدولة والحكومة وافقوا على إلغاء متطلبات خطة عمل العضوية لأوكرانيا وقالوا إنهم سيقومون بتوسيع دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى التحالف بعد الوفاء بالشروط".

ووفقا له، فإن عدم وجود إطار زمني لمنح عضوية الناتو في أوكرانيا في البيان المعتمد في القمة ليس شيئا غير عادي، حيث لا يوجد إطار زمني في عمليات عضوية الناتو ، ولكن كل شيء مشروط دائما.

وفي وقت سابق، وصف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي غياب الإطار الزمني لدعوة أوكرانيا إلى الناتو ولعضويتها في الصياغة التي يتم إعدادها لقمة فيلنيوس  بأنه "غير مسبوق وسخيف".

ولاحظت وزارة الخارجية أن أوكرانيا أحرزت تقدما مهما في تنفيذ الإصلاحات، ولكن يجب اتخاذ خطوات إضافية لتلبية جميع متطلبات عضوية الناتو. ويحتاج حلفاء الناتو إلى التركيز على تعزيز قدرات الدفاع في أوكرانيا في وقت الحرب.

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