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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القليوبية يتفقد مواقع العمل بمركز كفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة عدداً من مواقع العمل بمدينة ومركز كفر شكر للاطمئنان على سير العمل بكافة المواقع وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لفروع الشركة بالمحافظة.


حيث شملت الجولة تفقد رئيس الشركة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر الشهاوى خاطر وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها وجدير بالذكر ان المحطة تخدم مركز ومدينه كفر شكر بتوابعها بالإضافة إلي جزء من مركز بنها حيث ان المحطة مرحلتين المرحلة الأولى بطاقه ١٠٠٠٠ متر مكعب/يوم وتعمل بنظام المعالجة الممتدة والمرحلة الثانية بطاقه ٢٠٠٠٠ متر مكعب/يوم وتعمل بنظام ASBR.


كما شملت الزيارة تفقد لورشه صيانة المحابس للاطمئنان على سير العمل ، حيث أستمع الي خطة الشركة لإصلاح جميع المحابس التي تستخدم للتحكم في ضخ المياه بشبكات ومحطات مياه الشرب وخطوط طرد محطات الصرف الصحي ، بالإضافة الى إصلاح المحابس الخردة واعادة استخدامها مرة أخرى.


وتأتى جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل و الصيانة بالمحطات حيث تم اللقاء بالعاملين والاطمئنان على سير العمل وانجازه بالكفاءة المطلوبة ، والاستماع إلى مطالب بعض العاملين بالقطاع والتوجيه بسرعة تنفيذها الأمر الذي يؤثر بدوره على تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وانعكاس ذلك على تقديم خدمة متميزة للمواطنين بمحافظة القليوبية.

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