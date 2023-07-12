ما سبب إطلاق تطبيق ثريدز الجديد؟ اعرف الحكاية

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التفكير في إطلاق تطبيق ثريدز بدأ بعدما فرض إيلون ماسك، مالك “تويتر”، حاليًا بعض القيود على التغريدات، لافتًا إلى أن مارك زوكربيرج لديه خبرة كبيرة في إدارة منصات التواصل الاجتماعي.



وأضاف “طارق”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم داليا أيمن المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن إيلون ماسك صاحب شخصية تجارية، وهذا ما دفعه لوضح رسوم على التغريدات، وهذا أدى إلى هروب شركات كثيرة منه.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن مارك هنا استغل هروب الشركات من “تويتر” وانزعاج المستخدمين، ونشر تطبيقه “ثريدز” وهو النسخة النصية من “إنستجرام”.



فيما صحح معلومة خاطئة لدى البعض قائلًا إنه في حالة مسح تطبيق “ثريدز” لن يتم إغلاق تطبيق “إنستجرام”، مشيرا إلى أن النسخة الموجودة حاليًا من تطبيق “ثريدز” هي النسخة الأولية منه، ومن الوارد حدوث بعض المشكلات، وهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا.

وذكر أنه وارد خلال هذا الشهر أن يحدث تعديل في التطبيق نظرًا لوجود بعض المشكلات في خاصية الفيديو وغيرها، مؤكدًا أن هذه الشركات تتبع استراتيجيات تعرف احتياجات المستخدم وتعمل على تلبيتها.