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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 535040 طن قمح لصوامع وشون الشرقية منذ بداية موسم الحصاد

صدى البلد

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين  في متابعة عملية حصاد وتوريد  محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة  تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

من جانبها ، أشارت "فايزة عبد الرحمن" وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١١٣طن و ٨٣١ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم  ٥٣٥٠٤٠ طن و ٣٨٩ كيلو قمح.

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وأوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الاعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

وناشد المحافظ ، المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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