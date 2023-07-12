عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: القنابل العنقودية مُحرمة دوليًا وتشكل تهديدًا حتى في حالة عدم انفجارها

صدى البلد

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو التي أكد فيها أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بقنابل عنقودية سوف يطيل مدة الحرب، وأوضحت كاتبة المقال الصحفية نيها ماسي أن القنابل العنقودية ذات قدرة تدميرية عالية حيث يتولد لدى انفجارها أعداد كبيرة من القنابل الأصغر التي تنتشر في مساحة واسعة ما يشكل خطرًا جسيمًا على المدنيين.


يأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية على التصدي للهجمات الروسية في إطار الحرب الضروس المشتعلة بين الطرفين منذ أواخر فبراير من العام الماضي بعد قيام موسكو بشن عملية عسكرية خاصة هناك. 
 

وأوضحت كاتبة المقال الصحفية أن الخطر الأكبر يكمن في أن ذلك النوع من القنابل لا ينفجر إلى إذا ارتطم بجسم صلب وفي حالة عدم انفجارها تشكل تهديدًا كبيرًا على المدى البعيد، حيث تتسبب في وقوع العديد من الضحايا حتى بعد انتهاء الصراع على مدار أعوام وعقود.
وأوضح المقال أن القنابل العنقودية محرمة دوليا حيث قامت ما يقرب من 120 دولة بحظر استخدام وإنتاج ونقل ذلك النوع من القنابل، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لم تنضم لتلك الاتفاقية.
 

ويشير المقال إلى تصريحات وزير الدفاع الروسي التي يؤكد فيها أن بلاده لم تستخدم قط القنابل العنقودية نظرا لم ينطوي عليه استخدامها من خطورة داهمة على المدنيين، مضيفا أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان ناشدت كلا من موسكو وكييف بالامتناع عن استخدام ذلك النوع من العتاد العسكري الفتاك.

وتطرق المقال في سياق متصل إلى تطورات الموقف في ساحة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في إطار الصراع الدامي بين الطرفين منذ ما يربو على عام ونصف، موضحا أن القوات الروسية قامت بتنفيذ عدة هجمات على القطاع الشمالي الشرقي من خط المواجهة في منطقة خاركيف.
 

وفي الوقت نفسه، يشير المقال إلى أن القوات الأوكرانية مازالت تحتفظ بمواقعها على الجبهة الشرقية من القتال على الرغم من شراسة القتال مع الجانب الروسي عند مدينة باخموت ما أعاق تقدم القوات الروسية في تلك المنطقة من القتال.
ويشير المقال في الختام إلى أن تلك التطورات تأتي في وقت رفضت فيه قمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف في الوقت الراهن في ظل احتدام الصراع بين القوات الأوكرانية والروسية خشية تصعيد الصراع مع روسيا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

تنسيق الجامعات 2023.. فيديو توضيحي للتسجيل في اختبارات القدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ