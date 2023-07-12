عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

عشرات المستوطنين ات المسجد الأقصى المبارك شرطة الاحتلال الإسرائيلية دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

شوبير: البعض يحاول الوقيعة بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 في الدوري غدا| الأسماء

مصرع وإصابة 14 بينهم إيرانيين في حادث مروري بالعراق

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي

3 طرق جديدة لتقديم بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع من المنزل

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يصوتون ضد قرار أممي بشأن حرق المصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ