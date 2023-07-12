السلطات الأمريكية تعلن القبض على سفاح النساء في المكسيك

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل من ولاية كاليفورنيا بتهمة قتل ثلاث نساء في مدينة تيخوانا الحدودية مع المكسيك، والعبور ذهابًا وإيابًا عبر الخط الدولي بعد كل حالة وفاة حدثت على مدار عام تقريبًا بدءًا من عام 2021.

ووفقًا لسجلات المحكمة الأمريكية، تم القبض على براينت ريفيرا، البالغ من العمر 30 عامًا، وهو من سكان ضاحية داوني في لوس أنجلوس، في 6 يوليو الجاري بتهمة قتل النساء في وفاة أنجيلا كارولينا أكوستا فلوريس، التي تم العثور على جثتها في أحد الفنادق.

وتعتزم المكسيك طلب تسليمه من أجل تقديم أدلة لإضافة اتهامات لوفاة امرأتين أخريين في تيخوانا، وفقًا لملفات المحكمة، وفق ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الأربعاء.

وقال ريكاردو إيفان كاربيو، المدعي العام لولاية باجا كاليفورنيا، إن المدعين سيشملون أدلة جديدة تم العثور عليها عندما تم القبض على ريفيرا في كاليفورنيا.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان ريفيرا قد عين محاميا.

تُظهر سجلات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ريفيرا دخل الولايات المتحدة سيرًا على الأقدام عبر ميناء الدخول في سان يسيدرو بعد منتصف الليل بقليل في 25 يناير 2022.