حكم عليه بالإعدام ويتنقل بهويات مزورة.. العراق تعلن القبض على إرهابي خطير

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء القبض على إرهابي خطير محكوم عليه بالإعدام غيابيا، ويتنقّل بأوراق مزورة في أنحاء البلاد.



وذكرت في بيان صحفي أن "مفارزها في محافظة كربلاء، تمكنت من القبض على إرهابي خطير ومحكوم بالإعدام والمؤبد غيابيا لارتكابه جرائم وعمليات مختلفة منها تفجيرات وعمليات سطو وخطف مواطنين".

وأضافت الاستخبارات في البيان أن "المجرم كان يستخدم هويات مزورة في محاولة منه للإفلات من قبضة وأنظار المفارز".

وأشارت الوكالة إلى "إحالة المجرم إلى الجهات المعنية لينال جزاءه العادل".