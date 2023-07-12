للتعاون التجاري والاقتصادي.. الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين للصين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على جدول الأعمال.

واضاف بيسكوف أن هذه الزيارة هدفها في المقام الأول التعاون التجاري والاقتصادي والوضع في العالم.

اتهمت الرئاسة الروسية (الكرملين) دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإظهار موقف مناهض لروسيا أثناء قمة الحلف في فيلنيوس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إن ممثلي دول "الناتو" يظهرون موقفا مناهضا لروسيا عشية قمة الحلف في ليتوانيا " .

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان عقد القمة بالقرب من حدود روسيا يسبب توتر: "مضمون هذه القمة بدأ بإظهار موقف قوي مناهض لروسيا، والذي نراه من خلال تصريحات وخطب ممثلي جميع الدول الأعضاء في الحلف " .