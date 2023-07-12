مقابلة سرية تجمع الاستخبارات الروسية والأمريكية.. ما فحواها؟

افادت وكالة “تاس” للانباء، اليوم الأربعاء في نبأ عاجل، أن مدير الاستخبارات الروسية ونظيره الأميركي أجريا مباحثات حول أوكرانيا في نهاية يونيو الماضي.

ولم توضح الوكالة تفاصيل اللقاء الذي دار بينهما.

وفي سياق آخر كان قد اتهمت الرئاسة الروسية (الكرملين) دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإظهار موقف مناهض لروسيا أثناء قمة الحلف في فيلنيوس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين امس الثلاثاء: "إن ممثلي دول "الناتو" يظهرون موقفا مناهضا لروسيا عشية قمة الحلف في ليتوانيا " .

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان عقد القمة بالقرب من حدود روسيا يسبب توتر: "مضمون هذه القمة بدأ بإظهار موقف قوي مناهض لروسيا، والذي نراه من خلال تصريحات وخطب ممثلي جميع الدول الأعضاء في الحلف " .