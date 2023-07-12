الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

حذر خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور من الانتشار الكبير للأفاعي في هذه الأيام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها الأردن.

وقال الصقور بحسب وكالة "عمون" الأربعاء، إنه تم التعامل منذ صباح اليوم، الأربعاء، مع 5 حالات ابلاغ لوجود الأفاعي في مناطق كريمة ووادي الريان في الشونة الشمالية، فيما تبلغ عن ظهور أفعى في منطقة البلاونة وهو في طريقه إليها.

وأوضح أن جميع الأفاعي تتواجد في مناطق قريبة من المنازل، لكونها تبحث عن الظل والبرودة بعيدا عن أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية حالها حال الإنسان، مناشدا المواطنين الانتباه والحذر، خاصة عند الخروج من المنزل أو رفع أي شيء تحت الظل أو في الأماكن الرطبة.

وبين الصقور أن الحرائق في الجانب الإسرائيلي زادت من زحف الأفاعي والعقارب والحيوانات المفترسة في المناطق الحدودية المحاذية، منوها إلى وصول لقاح أو مصل مضاد للدغات أفعى فلسطين، من متبرعين في اليمن.

وبدأ تأثير موجة حارة على المملكة اليوم نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية، لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء الحارة والجافة حتى يوم السبت المقبل.