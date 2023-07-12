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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

روسيا
روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الكرملين ليس لديه معلومات تفيد بأن مقاتلين من شركة فاجنر العسكرية الخاصة وصلوا إلى قاعدة نووية خلال تمردهم يومي 23 و24 يونيو الماضي.

وأوضح بيسكوف ، في تعليقه على ادعاء رئيس المخابرات العسكرية الأوكراني، كيريل بودانوف، أن الكرملين ليس لديه مثل هذه المعلومات، ويبدو أنه خبر كاذب جديد.

وفي وقت سابق، ادعى رئيس المخابرات العسكرية الأوكراني في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، أن مقاتلي فاجنر وصلوا إلى منشأة تخضع لحراسة مشددة لكنهم لم يتمكنوا من الدخول.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه قبل محاولة التمرد، رفض بريجوزين توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية، وبعد ذلك تم إخطاره بأن مجموعة فاجنر لن تشارك بعد الآن في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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