الأمين العام للناتو: لا يوجد شريك أقرب إلينا من اليابان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يانس ستولتنبرج إنه لا يوجد شريك بخارج الحلف أقرب إلى أعضائه من اليابان.



جاء ذلك في تصريح لستولتنبرج، نُقل عبر الموقع الرسمي الخاص بالحلف قبل قليل، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم /الأربعاء/ على هامش قمه الحلف في مدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.



وخلال الاجتماع، رحب ستولتنبرج ببرنامج الشراكة الجديد بين الناتو واليابان، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيعزز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات عديدة مثل الحد من التسلح والتقنيات الجديدة والفضاء وسلاسل التوريد والمرونة والابتكار.



وشكر ستولتنبرج رئيس الوزراء الياباني على دعم بلاده القوي لأوكرانيا، مشددًا على أن "الأمن ليس إقليميًا ولكنه عالمي"، كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء الحشد العسكري للصين، بما في ذلك تحديث وتوسيع قوتها النووية. وأدان كذلك أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، في انتهاك للمعايير الدولية وقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي.

