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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو مازن يصل مدينة جنين لتفقد أوضاع الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وصل رالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ظهر اليوم الأربعاء، إلى جنين، لتفقد أوضاع الفلسطينيين، ولمتابعة سير العمل بإعادة إعمار جنين ومخيمها.

 

يأتي ذلك، عقب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة اكثر من 120 آخرين.

 

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن مروحيتان أردنيتان في هبطتا بجنين وكانت تقلان على متنهما الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج وشخصيات أخرى، ووفقا لوسائل الإعلام فقد انتشرت قوات أمنية كبيرة في مختلف المحافظة ومخيمها لتأمين الموكب الأمني.

وعقب وصوله وضع الرئيس عباس إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين والتي تضم جثامين فلسطينيين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس تفقد أوضاع الفلسطينيين بإعادة إعمار جنين ومخيمها العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين فلسطين اخبار فلسطين

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