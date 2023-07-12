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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدء إجراءات تسلم العمل للعمال الناجحين في مسابقة 2022 بديوان وزارة الأوقاف

صدى البلد

استقبل ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣م العمال الناجحين في مسابقة العمال لعام ٢٠٢٢م لبدء إجراءات تسلمهم العمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

 

ورصدت كاميرا المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف السعادة على وجوه العمال الجدد وهم يرون الانطلاقة الجديدة لوزارة الأوقاف من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.


و أشاد المتقدمون بما شاهدوه من تطور ملحوظ في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في ظل الجمهورية الجديدة، كما أشادوا بحسن استقبال القائمين على العمل وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدين أن جميع إجراءات تسلم العمل اتسمت بالسهولة والتعاون، مما يدفع الجميع للتفاؤل والإقبال على العمل مخلصين النية في خدمة بيوت الله (عز وجل).

فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية 

من ناحية أخرى قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين ( الرجال – السيدات )  بمراكز الثقافة الإسلامية  بالسنة التمهيدية  للعام الدراسي 2023م - 2024م ، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية ، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية ، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصل شيئا جيدا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.


ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز الذي يرغب في الدراسة به بدءا من الثلاثاء 18 / 7/2023م حتى الأربعاء 2 / 8 /2023م في الفترة من الخامسة مساء حتى الثامنة مساء يوميا  ما عدا يومي الجمعة والسبت.  

مسابقة العمال ٢٠٢٢ مسابقة العما وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة مراكز الثقافة الإسلامية

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