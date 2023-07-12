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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الكرملين بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء ، إن روسيا ستضطر للرد على أوكرانيا التي يحتمل أن تستخدم القنابل العنقودية، دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح بيسكوف: "من الطبيعي أن يغير الاستخدام المحتمل لللقنابل العنقودية قواعد اللعبة وسيجبر روسيا على اتخاذ خطوات محددة ردًا على ذلك".

في وقت سابق ، ذكرت خدمات الطوارئ في منطقة زابوروجيا أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك بالذخائر العنقودية.

وحذر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، من أنه إذا تم توريد الذخائر العنقودية الأمريكية إلى أوكرانيا، فسوف يتعين على روسيا استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية. 

ووفقًا له فقد امتنعت روسيا حتى الآن عن استخدام الذخائر العنقودية في عمليتها العسكرية الخاصة لأنها تدرك مدى خطورة تلك الذخائر على المدنيين، لافتا إلى أن توفير واشنطن لمثل هذه الأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

واقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على روسيا أن تستخدم ترساناتها من الذخائر العنقودية في أعقاب قصف توكماك.

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