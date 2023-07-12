وصول رئيس إريتريا إلى مصر

وصل الرئيس الإريترى أسياس أفورقى، في زيارة رسمية إلى مصر، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماع بعد سنوات من اللقاء .

وفي سياق آخر كان قد لفت الرئيس الإريتري إلى أنه يتابع باهتمام كبير التطورات التي يشهدها السودان، مؤكداً أن بلاده تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار للشعب السوداني.

ومن جانبه، قدم نائب رئيس مجلس السيادة شرحاً مفصلاً للرئيس أفورقي عن الأوضاع في السودان، في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه ديسمبر الماضي.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.