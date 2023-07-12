عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يوضح أسباب الزيارة المرتقبة لـ فلاديمير بوتين إلى الصين

الرئيس الروسي والرئيس
الرئيس الروسي والرئيس الصيني

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي سيكون أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، كما سيتم تبادل ستتبادل وجهات النظر حول الوضع الدولي الحالي بين البلدين.

وردا على سؤال حول الموضوعات التي سيتم التطرق إليها خلال زيارة الرئيس الروسي للصين، قال بيسكوف: "الموضوعات واضحة. لقد رأيتم جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا والذي تم الإعلان عنه عقب نتائج مناقشاتهم، وأصدروا بيانًا للصحافة"، لافتا إلى أن المواضيع واسعة جدًا وتشمل التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، من المهم أيضا تبادل وجهات النظر حول الوضع في العالم، في مختلف المناطق، وهو أمر مهم للبلدين.

وأضاف: "بالطبع، استنادًا إلى الرؤى المتشابهة للبلدين حول جوهر العلاقات الدولية، ورؤيتنا المشتركة للجودة الضرورية للعلاقات الدولية بين موسكو وبكين، لدينا آفاق جيدة جدًا لمزيد من المناقشة، وأكثر والأهم من ذلك، من أجل التفاعل البناء".

وسلط المتحدث باسم الكرملين الضوء على حقيقة أن التعاون بين روسيا والصين لم يستهدف أبدًا أي دولة ثالثة، بل على العكس من ذلك، يهدف إلى جني فوائد إضافية لشعبي روسيا والصين.

وفي 11 يوليو، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بكين تستعد لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2023. 

وقال ذلك خلال اجتماع مع فالنتينا ماتفينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي،حيث كانت ماتفينكو في زيارة للصين في الفترة من 9 إلى 12 يوليو.

الكرملين: التعاون بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة

ينشرون الأكاذيب.. سفير روسيا لدي واشنطن ينتقد موقف حلف الناتو المعادي لموسكو

الكرملين ديمتري بيسكوف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الرئيس الصينى شي جين بينج روسيا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

موضوعات متعلقة

الكرملين: التعاون بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة

ينشرون الأكاذيب.. سفير روسيا لدي واشنطن ينتقد موقف حلف الناتو المعادي لموسكو

لافروف: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي حتى يتخلى الغرب عن خطط هزيمة روسيا

روسيا: الصراع مع أوكرانيا لن ينتهي إلا في هذه الحالة

روسيا تحقق| أموال لا يمكن حصرها وثروات "فاغنر" تثير القلق

لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في تطوير صناعة الطاقة النووية السلمية بإندونيسيا

ترشيحاتنا

فى الحر الشديد .. صدقة تأتي لك بثواب لا حصر له حاول أن تفعلها

بعد فرنسا.. رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات

الشاباك الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بزعم تشكيل خلية وتنفيذ هجمات بالضفة الغربية

بعد الإعلان عن أماكن جديدة بقطاع الكهرباء.. اعرف شروط التعيين بالوظائف الحكومية

أنا بخير.. تركي آل الشيخ ينفي الصورة المتداولة له على سرير المرض

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ