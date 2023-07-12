الكرملين يوضح أسباب الزيارة المرتقبة لـ فلاديمير بوتين إلى الصين

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي سيكون أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، كما سيتم تبادل ستتبادل وجهات النظر حول الوضع الدولي الحالي بين البلدين.

وردا على سؤال حول الموضوعات التي سيتم التطرق إليها خلال زيارة الرئيس الروسي للصين، قال بيسكوف: "الموضوعات واضحة. لقد رأيتم جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا والذي تم الإعلان عنه عقب نتائج مناقشاتهم، وأصدروا بيانًا للصحافة"، لافتا إلى أن المواضيع واسعة جدًا وتشمل التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، من المهم أيضا تبادل وجهات النظر حول الوضع في العالم، في مختلف المناطق، وهو أمر مهم للبلدين.

وأضاف: "بالطبع، استنادًا إلى الرؤى المتشابهة للبلدين حول جوهر العلاقات الدولية، ورؤيتنا المشتركة للجودة الضرورية للعلاقات الدولية بين موسكو وبكين، لدينا آفاق جيدة جدًا لمزيد من المناقشة، وأكثر والأهم من ذلك، من أجل التفاعل البناء".

وسلط المتحدث باسم الكرملين الضوء على حقيقة أن التعاون بين روسيا والصين لم يستهدف أبدًا أي دولة ثالثة، بل على العكس من ذلك، يهدف إلى جني فوائد إضافية لشعبي روسيا والصين.

وفي 11 يوليو، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بكين تستعد لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2023.

وقال ذلك خلال اجتماع مع فالنتينا ماتفينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي،حيث كانت ماتفينكو في زيارة للصين في الفترة من 9 إلى 12 يوليو.