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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

سلط مقال نشره موقع إنترسبت الإخباري الأمريكي الضوء إصرار الرئيس السابق دونالد ترامب في جولته الرئاسية الانتخابية لعام 2024 على الأمر التنفيذي الذي أصدره بداية حملته عام 2016 بـ "حظر جميع المسلمين" من دخول الولايات المتحدة" بينما يغازل الحزب الجمهوري الناخبين المسلمين قبل انتخابات 2024. 

 

وقال المقال إن “الحرب الثقافية المستعرة في كل أنحاء السياسة الأمريكية خلفت مؤخرا تحالفا غير متوقع بين الحزب الجمهوري وبعض الأمريكيين المسلمين المحافظين".

 

وأضاف أن المسلمين بعد أن كان يسخر منهم الكتاب بوصفهم طابورا خامسا من الإرهابيين، انضم عدد متزايد من المسلمين إلى قاعدة الحزب الجمهوري في احتجاجات معارضة لبرامج التثقيف الجنسي في المدارس العامة، حتى إن العديد منهم كسبوا تعاطفا في وسائل الإعلام مثل شبكة فوكس نيوز.

واعتبر الكاتب هذا التحول تناقضا صارخا مع العلاقات العدائية بين الجمهوريين والمسلمين على مدى العقدين الماضيين، فضلا عن اندماج العديد من الأمريكيين المسلمين الشباب مؤخرا في السياسة التقدمية.

ووعد ترامب في خطاب حملته الانتخابية بولاية أيوا، يوم الجمعة الماضي، بأنه سيعيد السياسة المثيرة للجدل قائلا "عندما أعود إلى المنصب، سيعود حظر السفر أكبر وأقوى بكثير من ذي قبل".

وأوضح المقال أن ترامب في خطابه خلط بين الإسلام والإرهاب والتطرف حين قال أن هدف سياسته سيكون المسلمين. وقال ترامب وسط تصفيق الجمهور "في ظل إدارة ترامب، فرضنا تدقيقا شديدا وحظرا قويا على السفر لإبعاد الإرهابيين والجهاديين الإسلاميين المتطرفين عن بلادنا".

وشدد ترامب في خطابه أنه قد يفرض قيودا أخرى على هجرة المسلمين، وكانت تصريحاته تستهدف الإرهابيين المتطرفين مثل تلك المتعلقة بملكية المزارع عندما قال "لا نريد أن يفجر الناس مراكز التسوق عندنا، ولا نريد أن يفجروا مدننا، ولا نريد أن يسرقوا مزارعنا. ولن يحدث ذلك".

ترامب المسلمين أمريكا حظر المسلمين انتخابات 2024

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