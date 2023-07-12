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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشاباك الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بزعم تشكيل خلية وتنفيذ هجمات بالضفة الغربية

الفلسطينيين الذي
الفلسطينيين الذي اعتقلهم الشاباك

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه تمكن بالتعاون مع جيش الاحتلال، من اعتقل 6 فلسطينيين نشطوا كخلية في رام الله.

وادعى الشاباك في بيان أن الفلسطينيين المعتقلين نفذو عدة عمليات إطلاق نار مؤخرًا خاصة في منطقة مستوطنات وادي شيلو، دون إصابات.

وبحسب بيان للشاباك، فإنه تم اعتقالهم من قرية المغير، وهم عبدالله الحاج محمد، وإبراهيم النعسان، وماجد النعسان، وأيوب النعسان، وعبد الكريم أبو علياء، ومحمد الحاج محمد.

وقال جهاز أمن الاحتلال إنه تم اعتقال الفلسطينيين بعد وقت قصير من تنفيذهم هجمات، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ سلسلة عمليات.

وزعم الشاباك أنه خلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم اشتروا الأسلحة من تاجر أسلحة من جنين، وكانوا على اتصال بنشطاء من غزة من أجل الحصول على تمويل لأنشطتهم.

الشاباك اعتقل 6 فلسطينيين رام الله الجيش الإسرائيلي إسرائيل فلسطين اخبار فلسطين

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