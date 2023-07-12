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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين "التعاون الخليجي" يشيد بدور المعهد العربي للتخطيط في مساندة المنظمات والمؤسسات العربية

صدى البلد

  أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالدور الكبير الذي يبذله المعهد العربي للتخطيط، في مساندة المنظمات والمؤسسات العربية بكافة أشكالها، من خلال تقديمهم للمشاريع والدراسات والأفكار التي تسهم في تنمية وتطوير القدرات الوطنية مما له الأثر الإيجابي على شعوب المنطقة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ ان ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين في المجالات والأولويات ذات الاهتمام المشترك.


واكد البديوي أن توقيع المذكرة سيسهم في تطوير ودعم الكوادر البشرية بدول مجلس التعاون، وذلك من خلال التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب.


جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض .
واوضح أن مذكرة التفاهم سيتم من خلالها عقد اجتماعات وحوارات ومجموعات عمل مشتركة وتنفيذ برامج تدريبية، كما تتيح التفاهم والتعاون المشترك مع المعهد العربي للتخطيط والسعي لتطوير قدرات الشباب الخليجي.

 

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