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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باستثمارات 5 مليارات جنيه.. مشروع عقاري في القاهرة الجديدة| تفاصيل

صدى البلد

تشهد القاهرة الجديدة تدشين مشروع عقارى جديد باستثمارات 5 مليارات جنيه استكمالا للنهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى ظل توجه الدولة المصرية بالاهتمام المستمر بالقطاع العقارى .

 

يقع المشروع الجديد على طريق السويس بمدخلين رئيسيين ومساحة إجمالية 12 فدانا بنسبة بنائية 18% والباقى مساحات خضراء ومعالم مائية تضيف جمالا للقاهرة الجديدة.  

 

أوضح محمد العراقى العضو المنتدب للشركة المنفذة  أن المشروع الجديد يطل مباشرة على الطريق المحورى لطريق السويس وشارع ال٩٠ الشمالى وعلى مقربة من مدينتى ومدينة الرحاب ومطار القاهرة الدولى والجامعة الأمريكية والطريق الدائرى الأوسطى وللمشروع مدخلين رئيسيين.

واضاف  أنه يتسم بانه  مشروع متكامل به مبنى متعدد الأنشطة ( تجارى إدارى طبى). 

وقال  إنه وفقا للجدول الزمنى للمشروع من المقرر التسليم خلال ثلاث سنوات ومن المستهدف ضخ حوالى مليار جنيه كإنشاءات فى المشروع خلال العام الجارى ٢٠٢٣.

وكشف محمد العراقى ان السوق المصرى دائما صاعد واعد وهو ما جعل الشركة تضع خطة توسعية  والمخطط لها ضخ 2 مليار جنيه فى مشروعات جديده سيتم الإعلان عنها قريبا.

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