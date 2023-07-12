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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|التعب الشديد في الحر مؤشر لهذه الأمراض.. وأعراض تكشف سرطان الدماغ

سرطان الدماغ
سرطان الدماغ

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة والموضوعات التى شهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، إليكم أبرزها:


هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة أرهوس الدنماركية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية لا يخضعون للفحوصات الطبية والاختبارات لاكتشاف إصابتهم بمرض السرطان.


انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

يعاني كثيرون من التعب فى  وقت الحر الشديد ولكن البعض يعاني من متاعب صحية متزايدة ولكنها يمكن أن تكون إشارة على مشكلة ما فى الجسم


هؤلاء ممنوعون من تناول فاكهة صيفية مفضلة للجميع | كارثة

يوجد هناك أشخاصاً لا ينبغي عليهم تناول البطيخ أبداً، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة، ونرصد اهم الفئات الممنوعة من تناول البطيخ وفقا لموقع  Health remediez


أعراض سرطان الدماغ| تعرف عليها وراقب نفسك

قال الدكتور محمود حميدة استشارى المخ والأعصاب لصدى البلد،  تختلف أعراض سرطان الدماغ حسب حجم وموقع الورم ونوع الخلايا التي ينشأ منها الورم، ومن بين الأعراض الشائعة لسرطان الدماغ 

 

 

الصحة الحر الشديد السرطان السوشيال ميديا انواع السرطان

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