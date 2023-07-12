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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم بلجان المكفوفين «منضبطة»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الاقتصاد، بإجمالي 255 طالبا وطالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية،  للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنتهي غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس الثانوية العامة العادية والمكفوفين، بينما تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو 2023 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان الأحياء 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .

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