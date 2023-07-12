تفاصيل جديدة بحادثة اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الإسرائيلي المختطف في إثيوبيا قبل عدة أيام.

وقالت الوزارة بحسب وسائل إعلام إسرائيليةـ إن الخاطفين طلبوا في بداية الأمر فدية بعدة ملايين من الشواكل، وأنه بعد إجراء اتصالات معهم تم تقليص مطالبهم في نهاية المطاف، إلى مئات الآلاف من الشواكل مقابل إطلاق سراحه.

وقالت وزارة شؤون الإسرائيليين في الخارج إنها "على اتصال بأفراد عائلته في إسرائيل وتعمل مع الإنتربول، وأن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا على اتصال دائم مع السلطات المحلية للعمل على إطلاق سراحه".

وكان الإسرائيلي المخطوف، 70 عاما ، قد سافر إلى إثيوبيا لتلقي العلاج. واختطف في مدينة قوندر على بعد 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الإسرائيلي بعث رسالة صوتية لأبناء عائلته قال فيها :"ساعدوني أنا في وسط الغابة، إنها تمطر بغزارة، ساعدوني، كان يجب أن أعود الأحد، على ما يبدو سأبقى هنا، ساعدوا أولادي، ساعدوني".