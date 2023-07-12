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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الآثار: الترخيص السياحي لـ 30 منشأة جديدة بعدد من المحافظات

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

قامت وزارة السياحة والآثار، خلال الشهريين الماضيين، بالانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي لعدد 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) ، وذلك في إطار تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص السياحية والفندقية ، مما يساهم في تشجيع وزيادة الأنشطة السياحية في مصر، وفي ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 وما يقدمه من حوافز وتسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة حجمه، .

من جانبه، أشار السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أنه تم الموافقة على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بعد أن تم معاينتها من قبل لجان الوزارة، وثبت جاهزيتها للتشغيل من الناحية السياحية.

وأضاف أن هذه المنشآت مُوزعة على عدد من المحافظات السياحية وهي 9 مطاعم بمحافظة القاهرة، و11 مطعم في محافظة الجيزة، و8 مطاعم في محافظة البحر الأحمر، ومطعم واحد في محافظة الإسكندرية، ومطعم آخر في محافظة السويس.

وتقوم لجان الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بشكل مستمر بمعاينة العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى المنظومة السياحية. 

السياحة والاثار التراخيص السياحية الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية الاستثمار السياحي الاستثمار الأنشطة السياحية

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